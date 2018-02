Lactalis produz leite UHT em garrafas e manteiga com a verdadeira receita francesa no RS

O Grupo Lactalis dá início, neste mês de fevereiro, à fabricação de leite UHT das marcas Parmalat e Elegê envasado em garrafas. Os produtos sairão da nova linha da unidade de Teutônia, no Rio Grande do Sul, cuja inauguração aconteceu nesta quarta-feira (28). Tendência no mercado europeu, as embalagens representam apenas 2,2% do volume de leite comercializado no Brasil. “Esta é uma tendência que chega ao Brasil como fruto do amadurecimento do mercado de lácteos. O leite em garrafas agrega um novo conceito de praticidade e conveniência ao consumidor”, frisa o diretor de comunicação da Lactalis do Brasil, Guilherme Portella. Para adaptar a linha de produção de Teutônia, a Lactalis investiu R$ 50 milhões em equipamentos para produção de leite UHT em garrafas e R$ 20 milhões para produção de manteiga premium, muitos deles importados da Europa. O processo durou 12 meses e foi concluído no final de 2017.

As garrafas Multiprotect apresentam barreiras de revestimento que evitam o contato do leite com o ambiente externo, ajudando a mantê-lo fresco por mais tempo. As garrafas ainda têm alta resistência, fácil acondicionamento e manuseio simples, evitando perdas e respingos. A aposta da Lactalis é na capacidade de amadurecimento do mercado brasileiro, uma vez que, na França, por exemplo, o leite em garrafa PET representa 43% do mercado e 75% das vendas da Lactalis. No Reino Unido, a embalagem lidera com 75% das vendas.

Manteiga Président Gastronomique

Os investimentos na nova fábrica também viabilizaram a inauguração de uma nova unidade de produção de manteiga. A linha permitirá a produção da manteiga seguindo o processo e utilizando os ingredientes franceses. Assim, será produzida no RS a manteiga com a verdadeira receita Francesa: Manteiga Président Gastronomique. Comercializada em todo o Brasil, Président levará às mesas brasileiras o sabor único da manteiga mais vendida na França. “É um produto que traz ao Brasil inovação, diferenciação e qualidade que desenvolverá o mercado como a Lactalis faz ao redor do mundo”, pontua o CEO Brasil da Lactalis, André Salles.

Lactalis no Brasil

A Lactalis é uma empresa familiar de origem francesa fundada em 1933. Inicialmente destinada à produção de queijos, cresceu com base em uma política de valorização dos produtores/fornecedores e comprometimento com o consumidor. A Lactalis tem 80 mil funcionários e está presente em 85 países. São 236 fábricas com captação de 18 bilhões de litros ao ano. No Brasil, a empresa deu início às atividades em 2013 com a compra da Balkis. Em seguida, assumiu unidades da LBR que lhe concederam o uso da marca Parmalat no Brasil. Atualmente, tem 4 mil funcionários atuando em 15 unidades.

