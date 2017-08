Lactalis promove ciclo de palestras na Expointer 2017

A Lactalis do Brasil, uma das maiores captadoras de leite do mercado brasileiro, promoverá um ciclo de palestras técnicas voltadas à qualificação dos processos produtivos durante a Expointer 2017. Será na terça, quarta e quinta-feira (29 a 31 de agosto), na casa da Lactalis, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). Ao todo, serão realizadas três palestras com profissionais de renome nacional voltadas para o aperfeiçoamento do manejo dos rebanhos e a sanidade da produção.

As atividades começam sempre às 14h na Casa da Lactalis. O primeiro palestrante convidado é Rafael Ortega, membro do grupo de especialistas Europeu em Qualidade do Leite, que na terça-feira (29) abordará o tema da mastite, falando sobre os impactos econômicos e a qualidade do leite. Na quarta-feira (30), Vilson Mayer, gerente técnico e comercial de Ruminantes da Nutrifarma-RS, palestra sobre a propriedade rural vista como empresa e a importância das anotações econômicas e zootécnicas para tomada de decisões. Na quinta-feira (31), a consultora em Pecuária de Leite da MSD, Eveline do Carmo, aborda a prevenção de mastite.

De acordo com o diretor de Comunicação Externa, Assuntos Regulatórios e Corporativos da Lactalis do Brasil, Guilherme Portella, a iniciativa busca contribuir com o desenvolvimento da bacia leiteira do Rio Grande do Sul. “A Lactalis atua no mercado brasileiro com foco em eficiência dos processos produtivos. Nossa participação na Expointer desse ano visa exatamente ser um diferencial na rentabilidade e produtividade dos tambos gaúchos”, salienta.

Portella destaca que as atividades serão também uma forma de buscar maior aproximação com os produtores rurais parceiros. A Lactalis do Brasil conta com cerca de 8 mil produtores no RS, os quais fornecem quase um bilhão de litros de leite por ano para a empresa. “Queremos abrir a nossa casa na Expointer para que seja a extensão da casa deles”, afirma. Na ocasião, também será promovida uma degustação de produtos lácteos no estande.

Compartilhe

Deixe seu comentário: