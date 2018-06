Lactalis retoma captação de leite

A Lactalis do Brasil informa que a captação de leite no campo foi retomada na tarde desta quarta-feira (30/5) com esforço de nossas equipes de fomento leiteiro e transporte. A ação foi organizada logo que foi liberado o mínimo espaço em estoque e será realizada em regime de urgência com risco de interrupção, considerando o baixo volume de insumos e embalagens disponível em fábrica.

A situação ainda é critica, e a retomada nesse formato pode agravar significativamente os grandes prejuízos que a empresa teve com a situação vivenciada no país, mas estamos realizando esse esforço em solidariedade e respeito às nossas famílias produtoras de leite.

A Lactalis também se solidariza com toda a comunidade e, entendendo as dificuldades enfrentadas em função da greve dos caminhoneiros, anuncia que fará doação de leite UHT para entidades carentes e hospitais do Estado que estejam desabastecidos.

Seguiremos, por fim, fazendo todo o possível para que as operações sejam contínuas e retomem a normalidade.

