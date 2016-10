Ladrão arrependido fica com pena da vítima, pede desculpas e devolve o computador que roubou

O advogado Carlos Jung recebeu uma ligação de um homem para devolver um notebook que tinha sido furtado no sábado (22). O aparelho estava dentro do veículo do advogado, que foi arrombado no estacionamento de uma farmácia, em Aracaju (SE), onde foram levados notebook, HD externo, celular, óculos e cerca de 500 reais em dinheiro. Ele e a esposa havia utilizado uma rede social para apelar a devolução do material de trabalho.

“Ele chegou a pedir desculpas pelo que fez, disse que viu minha angústia, meu apelo feito na rede social e na televisão. Como percebeu que eu era um trabalhador, estava arrependido e queria devolver o computador. Só não entregaria o HD, porque foi levado por outra pessoa”, disse o advogado.

Jung disse que o homem ligou duas vezes de um orelhão para marcar o encontro. “Pedi para ser no mesmo local onde o carro estava e ele disse que não iria, mas mandaria um motoboy. Já estava a caminho quando me ligou novamente para saber porque estava demorando. Quando cheguei, o rapaz me entregou o computador e paguei ao motoboy 10 reais pela corrida”, contou.

Jung já tinha investido cerca de 3 mil reais na compra de um aparelho celular e um notebook. No computador continham arquivos como fotos e outros documentos de família desde 2003, além de todo o material de trabalho, como petições, guardando de 2009 até agora.

O caso está sendo investigado pela polícia. (AG)

