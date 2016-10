Ladrão ataca ônibus no Rio usando uma metralhadora

Uma tentativa de assalto a um ônibus terminou com um morto, nesta quarta-feira (26), no Rio. O ladrão anunciou o roubo usando uma metralhadora. Um homem que seria policial e que estava no ônibus reagiu e atirou, acertando o suspeito, que morreu no local. O atirador desceu do ônibus antes da chegada da polícia.

Segundo a polícia, a metralhadora estava sem munição.

Policiais da Divisão de Homicídios fizeram uma perícia no local. Por causa do episódio, o trânsito ficou bastante lento.

Segundo um passageiros, o suspeito estava em um ponto de ônibus e bateu na porta do veículo pedindo para que o motorista abrisse a porta:

“O motorista não deixou. Mas aí quando um passageiro desceu, ele aproveitou e entrou. E ele já começou a esculachar. Agrediu uma senhora que estava falando no telefone. E aí o passageiro se levantou, com a arma na mão. O bandido, então, acabou sendo baleado. Um tiro resvalou e veio parar embaixo da minha cadeira.”

De acordo com essa testemunha, a arma usada pelo suspeito assustou:

“Era uma arma de guerra, enorme”, afirmou.

Em nota, a Polícia Militar informou que o modelo da metralhadora usada pelo suspeito é MT12. (AG)

