Ladrão é morto durante assalto a uma cooperativa agrícola

Um criminoso foi morto pela BM (Brigada Militar) durante um assalto a uma cooperativa em Coronel Bicaco, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, na madrugada desta terça-feira (30). Os policiais trocaram tiros com uma quadrilha que invadiu a Cotricampo para roubar produtos agrícolas, segundo a BM. Cerca de seis bandidos participaram da ação. A polícia faz buscas na região.

