Um homem foi preso em flagrante suspeito de tentar assaltar uma mulher usando uma escova de dente como arma no Centro de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná, na tarde de quinta-feira (14). De acordo com a Polícia Civil, por volta das 17h30min, um policial entrava na Santa Casa de Misericórdia quando escutou pedidos de socorro.