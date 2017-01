Ladrão exibido transmite assalto a banco pela internet, distribui o dinheiro e vai preso

Um crime sem precedentes pegou de surpresa moradores de Miami, na Flórida. Um ladrão transmitiu o assalto em uma agência bancária num live no Facebook, na última segunda-feira (9), e depois distribuiu o dinheiro roubado em uma das principais ruas da cidade. De acordo com testemunhas e com os vídeos publicados, ele falava em bomba e guerra contra a Rússia.

A transmissão começa dentro do banco. O usuário “Mikebilly So-Focused” mostra um homem de terno e gravata falando com o funcionário do caixa e recebendo um envelope cor de rosa cheio de dinheiro.

“Eu vou me render quando eu passar minha mensagem”, diz ele. “Eu vou me render, ok, depois que eu der este dinheiro para as pessoas que são pobres. Então, eu vou me render, eu vou responder aos juízes, vou responder à mídia”, disse o homem após o roubo, citando ainda uma guerra com a Rússia.

Um segundo vídeo mostra o suspeito em um carro falando em espanhol. Em seguida, ele diz em inglês que pretende falar com os meios de comunicação e volta a falar na Rússia.

“Eu não quero combater uma guerra contra a Rússia. Por que estamos caminhando para outra guerra mundial?”, questionou.

Pouco tempo depois, o suspeito foi encontrado na Ocean Drive, em Miami, onde testemunhas disseram que ele estava entregando dinheiro a estranhos. Ele foi fotografado no local segurando o envelope rosa e cercado por pessoas.

O FBI identificou, nesta terça-feira (10), o suspeito Enrique Antonio Gamez, de 35 anos. Ele foi preso. De acordo com usuários do Facebook, o usuário “Mikebilly So-Focused” é um motorista de Uber, que foi feito refém por Enrique e teve que transmitir os lives da própria conta.

