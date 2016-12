Ladrão rouba uma BMW e acaba preso dentro dela graças a uma tecnologia contra roubos

Um BMW 550i deixado em um estacionamento com a chave eletrônica esquecida em seu interior, foi furtado nos Estados Unidos. A proprietária, que havia se casado do dia anterior, emprestou o sedã a uma amiga, que deixou a chave dentro do carro ao devolvê-lo. Quando a dona do carro notou o sumiço do veículo e acionou a polícia. Após entrar em contato com a BMW, os policiais localizaram o veículo estacionado em um beco, ainda ligado, com o ladrão dormindo em seu interior.

Para evitar que ele fugisse, a polícia acionou o serviço de concierge da BMW ConnectedDrive, que remotamente travou as portas do carro, desligou o motor e bloqueou a ignição. Quando o ladrão tentou dar a partida, ouviu no sistema de áudio a seguinte frase: “Eu não estou trancado aqui com você. Você é que está trancado aqui comigo”. Na sequência, a polícia prendeu o homem de 38 anos, que será acusado não só pelo furto, mas também por posse de drogas, já que ele carregava uma pequena quantidade de metanfetaminas.

O caso aconteceu em Seattle (Estados Unidos).

