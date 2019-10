Ladrão se explode ao tentar colocar bomba caseira em caixa eletrônico

Um homem de 37 anos morreu numa tentativa de roubo ao usar uma bomba caseira para explodir um caixa eletrônico. O caso aconteceu no início da manhã de terça-feira (8), na cidade de Cherepovets, na Rússia.

Em um vídeo divulgado pela Polícia da Região de Vologda, o homem aparece mexendo no caixa eletrônico para instalar o explosivo. Segundos depois, o artefato acaba acionando. Com o impacto, o homem morreu ainda no local.

De acordo com a imprensa local, o Ministério da Administração Interna informou que o caixa eletrônico ficava no térreo de um prédio residencial. Apesar do impacto, não houve incêndio no imóvel e nenhum morador ficou ferido.

Contudo, a força da explosão foi tão grande que uma porta de metal foi lançada a cerca de 10 metros de distância e

Em nota, o banco Sberbank, responsável pelo caixa detonado, informou que nenhum valor foi roubado e que investigará a ação internamente, além de colaborar com as autoridades.

O caso também é investigado pela polícia local, que agora busca um cúmplice que teria fugido após o acidente.

