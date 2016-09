Ladrões assaltam fábrica em Brasília e fazem criança de 3 anos refém

Imagens de circuito interno mostram o momento em que três homens entram em uma fábrica de vidros em Brasília (DF) e fazem os ocupantes reféns – incluindo o filho de 3 anos do dono do estabelecimento – e saem com cheques de clientes, celulares e eletrônicos. O prejuízo é estimado em 27 mil reais.

Os ladrões chegaram a colocar a arma na boca de um dos empregados e ameaçaram atirar se não levassem o dinheiro do pagamento dos funcionários. A vítima afirmou que abriu gavetas para mostrar que não havia dinheiro na sala em que estava. Minutos depois, a mulher do dono da fábrica chega ao local e, ao perceber a movimentação incomum, dá meia volta e vai embora.

Um policial militar à paisana também passou pelo espaço e viu funcionários pulando o muro do estabelecimento. Dois assaltantes conseguiram fugir, mas um foi detido pelo policial.

