Ladrões fantasiados de enfermeiros invadem hospital e roubam remédios

Três criminosos vestidos com jaleco de enfermeiros invadiram a farmácia de um hospital com a lista de remédios que ia ser roubada. Os bandidos renderam os seguranças da farmácia e fizeram eles pegarem caixas de medicamentos de alto custo. Alguns custam quase 2 mil reais.

A farmácia distribui 400 medicamentos de alto custo pra diversas doenças. Os responsáveis ainda estão fazendo um levantamento pra saber quais e quantos foram levados.

A polícia já está com as imagens das câmeras de segurança e com a placa do carro usado pelos ladrões. A polícia civil abriu inquérito para investigar o caso.

A farmácia de medicamentos de alto custo do hospital abriu normalmente às 7h, mas nem todo mundo conseguiu pegar o remédio que precisava.

O caso ocorreu, na segunda-feira (5), em Santo André (SP).

Comentários