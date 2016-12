Três socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ficaram feridos em um acidente entre uma ambulância e um carro, no Paraná.

A ambulância do Samu seguia para um atendimento e bateu de frente com um carro ocupado por três assaltantes que estavam fugindo da polícia. Após a batida, o carro ficou destruído. Dois ladrões ficaram feridos e foram presos na sequência. O terceiro ladrão fugiu.

Entre os feridos do Samu está uma enfermeira, que está grávida. Ela teve ferimentos leves, e a criança passa bem. O caso aconteceu entre Bela Vista do Paraíso e Londrina, na região norte do Paraná.

