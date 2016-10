Bandidos quebraram os vidros e invadiram uma agência do Banco do Brasil localizada na avenida Farrapos, no bairro São Geraldo, na Zona Norte de Porto Alegre, no fim da madrugada desta terça-feira (11).

Eles furtaram computadores e notebooks, conforme a Brigada Militar. Ninguém foi preso.

Comentários