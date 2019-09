Ladrões roubam carga de cigarro em Cachoeirinha

Criminosos atacaram, na manhã desta segunda-feira (23), por volta das 7h30, uma caminhonete e roubaram um carga de cigarros, em Cachoeirinha. O fato ocorreu na Avenida Frederico Augusto Ritter, próximo à RS-118, em Cachoeirinha, e a carga era transportada por uma Doblò.

Três homens obrigaram o condutor a parar e, em seguida, levaram a caminhonete até as proximidades do Cemitério Memorial Parque da Colina, onde pegaram a carga. A polícia foi acionada, mas até o momento os criminosos não foram localizados. O condutor foi deixado no local sem nenhum ferimento.

O comando do 26º Batalhão da BM informou que faz barreiras diariamente nesta região da Avenida Frederico Augusto Ritter como foco em combater justamente a prática de roubo de cargas. Apesar das abordagens, a polícia acredita que os suspeitos que realizaram o assalto não tinham antecedentes criminais e usavam um carro que não estava envolvido em algum tipo de ocorrência.

