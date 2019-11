Notas Mundo Ladrões roubam joias de 1 bilhão de euros de museu alemão

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

Dois ladrões roubaram joias com diamantes, rubis e esmeraldas com valor estimado em 1 bilhão de euros (R$ 4,63 bilhões) de um museu de Dresden, no leste da Alemanha, pouco antes do amanhecer de segunda-feira (25), informou a diretora da instituição, Marion Ackermann. Até o momento ninguém foi preso.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário