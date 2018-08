Dois homens e uma mulher protagonizaram um roubo inusitado na cidade de Leon Valley, no Texas, Estados Unidos. Eles roubaram um tubarão de cerca de 90 centímetros do Aquário San Antonio, depois de escondê-lo em um carrinho de bebê. No sábado (28), eles aguardaram o momento propício, quando nenhum dos funcionários estava olhando, para cometer o ato