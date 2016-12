Lady Gaga chora e fala sobre o lado duro da fama em nova entrevista e diz sentir falta das pessoas

Lady Gaga concedeu uma entrevista para o programa “Sunday Morning”, do canal CBS, e chorou. O papo com o jornalista Lee Cowan tratou de assuntos como o rompimento do noivado, o álbum “Joanne” e a fama. O último tópico levou a cantora às lágrimas. “Sinto falta das pessoas”, disse pedindo desculpas por se deixar emocionar.

“Eu tinha bastante consciência que uma vez ultrapassada aquela barreira [da fama], eu não estaria mais livre. Assim que eu me mostrasse ao mundo, eu pertenceria, de certa forma, a todos. Não é ilegal me seguir. Não é ilegal me perseguir na praia. Não posso chamar a polícia ou pedir que eles saiam. Precisei de uma análise dura dessa barreira e disse ‘bem, se eu não posso ser livre lá fora, posso ser livre aqui’”, disse apontando para o coração.

Lee Cowan então trouxe o assunto “Joanne”, perguntando se o novo disco significava essa liberdade interna que Lady Gaga se referia. E ela chorou. “Sim, senhor. Sinto falta das pessoas. Sinto falta de ir a algum lugar, conhecer um pessoa qualquer e dizer ‘oi’ e falar sobre a vida. Amo as pessoas”, declarou.

