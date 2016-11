Lady Gaga entra na onda do Molejo e cita frase do grupo brasileiro em rede social

A relação via internet entre Lady Gaga e o grupo de pagode nacional Molejo ganha novo capítulo. É que a cantora americana usou sua página oficial do Facebook para fazer uma divulgação do recém-lançado disco, “Joanne”, e, para isso, fez um texto em português usando frase do Molejão.

O que parecia só um clássico despretensioso de Anderson Leonardo e Andrézão ressurgiu. A música “Cilada” teve um crescimento de 102% no número de reproduções no Spotify, informou o serviço de streaming. O aumento expressivo aconteceu graças à semelhança com o refrão do novo single de Lady Gaga, “Perfect Illusion”.

Em “Perfect Illusion”, Gaga canta que “Não era amor / Não era amor / Foi uma ilusão perfeita”. Enquanto isso, o conhecido refrão do Molejo, de 1996, lamenta: “Não era amor, ô, ô / Não era / Não era amor / era Cilada”.

Imediatamente os pagodeiros do Molejo apareceram entre os comentários para chamar para um live na rede social.

“Ow, gente! Bora aproveitar essa reuniãozinha aqui nos comentários da Gaga pra curtir a live do Molejão. Os titios amam vocês”, escreveram.

A coincidência de romances mal sucedidos tem balançado as redes sociais. Aguardando os próximos capítulos.

