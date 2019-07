Laghetto Experience oferece uma experiência gastronômica única

A primeira edição do Laghetto Experience começa nesta terça-feira, com a “Noite Italiana”. O Chef Daniel Otto, da Propasta, juntamente com o Chef Fabio Tomazini, da Casa Micheletto, prepararam um cardápio ao estilo da Itália. O jantar terá entrada, prato principal e sobremesa. Tudo será harmonizado com vinho e espumantes brut e moscatel, oferecidos pela vinícola Salton. O convite do Laghetto Experience pode ser adquirido pelos telefones (51)3302-2420 e (51)9.9687-3596, ou pelo reservas7@laghettohoteis.com.br. Todas as noites acontecerão, no Laghetto Stilo Higienópolis (Rua Inácio Vasconcelos, 49 – Boa Vista), em Porto Alegre, às 20h. O valor do ingresso é R$ 190.

O Chef

Daniel Otto é engenheiro de formação e cozinheiro por paixão. Há 4 anos está à frente da cozinha na Propasta, considerado um dos pastifícios mais charmosos de Porto Alegre que oferece produtos especiais para serem preparados em casa, além de almoços aos sábados. A coleção de massas integra dezenas de sabores pensados para proporcionar experiências únicas aos seus clientes. A cozinha de Daniel tem como inspiração as receitas de família.

O cardápio

Antipasto: Pesto de zucchini (abobrinha), Caponata Berinjela, Crostinis e Pão Rústico.

Primeiro Prato:

Fetuccine Propasta bicolor natural e Nero com Molho Bisque + Frutos do Mar (peixe, camarão, polvo)

Segundo Prato: Sorrentino Uruguaio de Búfala com Raspas de Limão Siciliano Propasta + Tomatinhos cerejas vermelhos e amarelos confit + Spaghetti de Zucchini + Lascas de Muçarela de Búfala.

Terceiro Prato: Fagotino de Pêra Noz e Gorgonzola Propasta + Carne Cordeiro

Sobremesa: Tiramissu + Sorvete de Doce de Leite com Pedacinhos de Brownie Propasta.

