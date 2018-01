Laguna Sul Turismo é a única no Estado selecionada pelo Ministério do Turismo a integrar o Projeto de Turismo Costa Doce Natureza do Sebrae/RS

Em 2016, mais de 130 milhões de chineses viajaram pelo mundo. Desses, apenas 50 mil escolheram o Brasil como destino. Para aumentar esse número, o MTUR (Ministério do Turismo), em acordo com a Administração Nacional de Turismo da República Popular da China, credenciou 83 empresas que agora poderão trabalhar com os visitantes asiáticos que estejam interessados em conhecer o País. No Estado, apenas a Laguna Sul Turismo, de São José do Norte, se qualificou no processo. A empresa participa do Projeto de Turismo do Sebrae/RS, Costa Doce Natureza.

A seleção foi realizada pelo MTUR após as inscrições dos interessados, que foram avaliados também por critérios, como estar regularizado no Cadastur, o cadastro de pessoas físicas e jurídicas do Ministério do Turismo; e estar ciente dos termos do Memorando de Entendimento – um documento que compunha as diretrizes e atribuições entre China e Brasil; além de aceitar o Termo de Responsabilidade da chamada pública.

O proprietário da Laguna Sul Turismo, Alex Sandro Souza, conta que a empresa agora terá de fazer uma série de adaptações para cumprir as demandas do MTUR. “Teremos que implantar uma central de atendimento dedicada e com atendentes fluentes em inglês, assim como nossos guias para os grupos vindos da China e os folders terão que ser traduzidos para a língua inglesa”, revela.

Souza também informa que a recepção dos primeiros grupos de chineses pode demorar um pouco. “Ainda aguardamos alguns treinamentos que serão feitos pela Embaixada da China, mas como eles estão em recesso, acredito que só a partir de março para termos qualquer novidade”, comenta.

Com o credenciamento da Laguna Sul Turismo pelo MTUR e a Embaixada da China toda a região da Costa Doce pode ser impactada pela chegada dos novos visitantes. Para a turismóloga e consultora do Sebrae/RS, Rita Michelon, existe ali uma grande oportunidade de negócio, principalmente se considerar o perfil do turista. “Os chineses apreciam muito o ecoturismo e a nossa região, com a Lagoa dos Patos, têm muito a oferecer para eles”, comente. Rita indica, ainda, que parte dessa estrutura pode ser apoiada pela Rede de Agências da Costa Doce, um projeto criado e estruturado pelo Sebrae/RS para otimizar ações e recursos das agências de turismo. “Já estamos implantando o site da Rede, com informações de todas as associadas. Dessa forma, quando a Laguna Sul precisar, temos como suprir as demandas dela, e ainda auxiliar no que for necessário”, esclarece.

A Laguna Sul Turismo foi criada 2015 a partir de uma demanda do Sebrae/RS para pequenos eventos e locação de veículos. “Antigamente, eu tinha uma empresa de embalagens, mas por acaso começaram a me pedir ajuda com locação de veículos para descolamento de pessoal para eventos e para montar itinerários de viagens. Foi assim que mudei meu negócio para uma agência de viagens e, com o auxílio do Sebrae/RS, fui me organizando e formatando meu novo empreendimento”, descreve Souza. Para ele, a vida mudou drasticamente em dois anos e tudo graças à entidade.

De acordo com a gestora do projeto Costa Doce Natureza do Sebrae/RS, Jussara Cruz Argoud, ter uma agência de turismo credenciada no receptivo aos chineses para a Região Sul do Brasil é de extrema importância. “Nós estamos aqui para auxiliar no que for necessário e para que o programa seja um sucesso”, conclui.

