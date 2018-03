Lamachia nega pedido de advogados pra pressionar STF em favor de Lula

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado gaúcho Claudio Lamachia informou ontem à coluna que não fará nenhum movimento junto ao STF para pressionar a presidente, ministra Cármen Lúcia, a pautar o julgamento do habeas corpus em favor do ex-presidente Lula.

Em mensagem por WhatsApp à coluna, Lamachia revela que foi procurado por um grupo de advogados, com o pedido para que fosse ao STF pressionar os ministros da Corte. Explicou que “a OAB não serve para defender os clientes dos advogados” e negou o pleito do grupo. Lamachia afirmou que “não tomamos decisão por causa de pressões ou de casos específicos, seja qual for. Agimos estritamente amparados no fiel cumprimento das leis e da Constituição Federal. É importante ter-se a visão de que, em meio a um País que se encontra doente, nenhum tema que veio à pauta do Conselho ao longo destes dois anos dificílimos ficou sem deliberação”.

Valter retorna segunda-feira

Após deixar o hospital, o presidente da Câmara de Porto Alegre, Valter Nagelstein (MDB), recupera-se em casa da cirurgia a que foi submetido. A projeção, com base nos prognósticos médicos, é de retorno às atividades na próxima segunda-feira. Até lá, a vereadora Monica Leal (PP) está presidindo o Legislativo.

Desdobramentos da delação premiada

Pessoas ligadas ao ex-deputado Diógenes Basegio informam à coluna que “independente do sigilo da colaboração premiada, e sem qualquer participação do ex-deputado, novos fatos explosivos relacionados à condutas funcional de ex e atuais deputados estaduais, deverão surgir nos próximos dias”.

Temer quer Rio Grande forte

Impressionou ao governador José Ivo Sartori e a integrantes da comitiva gaúcha que esteve ontem com Michel Temer o entusiasmo com que o presidente demonstrou sua disposição de colaborar para que o Rio Grande do Sul saia da crise financeira em que se encontra. Depois de determinar que seja buscada uma saída legal para a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, Temer foi enfático ao dizer que “precisamos do Rio Grande do Sul forte”.

Advogados no IPE Saúde

O presidente da OAB gaúcha, advogado Ricardo Breier, comemora o êxito das negociações com o governo e o Legislativo que levaram à aprovação, ontem, da possibilidade de adesão dos advogados ao IPE Saúde, o plano de saúde do Instituto de Previdência do Estado. A medida também fortalece o IPE, ao abrir a perspectiva de 90 mil novos contribuintes. A proposta só foi possível graças a uma emenda do deputado Edu Oliveira, do PSD.

