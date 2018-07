O habeas corpus para Lula da Silva concedido ontem em decisão liminar monocrática pelo desembargador Rogério Favreto, do TRF-4, causou uma lambança judicial que conotou claro favorecimento ao Partido dos Trabalhadores e ao detento condenado.

Favreto será alvo da Corregedoria do CNJ (Conselho Nacional da Justiça), em ação que será impetrada nesta semana por um grupo de advogados em Brasília, capitaneados por Paulo Fernando Melo. Outras ações podem surgir contra o juiz, País adentro.

Ex-petista de carteirinha, Favreto atropelou decisão de turma do próprio TRF-4 e passou por cima da resolução 71 do CNJ, primeiro parágrafo do artigo 1, que crava que plantonista não relacionado a um processo não tem competência para o assunto em questão.

Laços

A Coluna deu em primeira mão, no Twitter, a ligação do desembargador com o PT. Ele foi secretário do governo Lula na tentativa de projeto de Reforma do Judiciário.

De casa

A defesa de Lula, em um recurso, chegou a citar um Voto Vista de Favreto contra relator do processo no caso do triplex, em que o desembargador defende o petista. Estão nos links www.bit.ly/2df1cOD (recurso) e www.bit.ly/2uedc9x (voto vista).

Quê isso, dr?

Estranha insistência do desembargador: habeas corpus domingo, com soltura imediata, durante recesso do Judiciário, sem que plenários de Cortes possam avaliar caso a ação chegue a Brasília.

Madrinha

Com o quiprocó jurídico, gente graúda de Brasília alertou que o Quinto Constitucional para vagas nas Cortes deve acabar. Favreto foi indicado ao TRF-4 por Dilma Rousseff.

Toffoli & Dirceu

Uma procuração do então presidente do PT, José Dirceu, dando poderes de representatividade jurídica ao jovem advogado Antonio Dias Toffoli circula em mãos em Brasília. Data de 10 de junho de 1999, há 19 anos. Dirceu foi padrinho de Toffoli para sua indicação ao STF (Supremo Tribunal Federal) como ministro, anos depois.

Por regra…

Nesse caso, reza a praxe que o ministro deveria se dizer impedido de julgar quaisquer ações referentes a Dirceu na Corte Suprema, como o habeas corpus que o libertou semana passada. O ex-ministro petista é condenado na Lava-Jato.

Mérito 1

O diplomata Manuel Montenegro será o novo embaixador do Brasil no Azerbaijão. Ele era Conselheiro na Embaixada na Bolívia, quando houve a fuga do ex-senador Roger Molina para o Brasil, ajudado por um grupo interno.

Mérito 2

Além de Montenegro, dois diplomatas egressos do grupo de La Paz também ganharam notoriedade. Eduardo Saboia – principal articulador da fuga – seguirá para o Japão em 2019, e Marcel Biato está em Viena (Áustria).

Good life

Lembram do Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, delator da Operação Lava-Jato, livre e ainda milionário em Fortaleza (CE)? Vai bem e o filho também. O herdeiro Expedito Machado apareceu nos Estados Unidos ganhando uma rodada de poker, televisionada.

Carona

Sem demérito para a profissional em seu ramo. Mas tem gente pegando carona na grande operação para se promover eleitoralmente. A escrivã da PF (Polícia Federal) Claudia Horchel, que disputará a eleição para deputada federal pelo Podemos, apareceu com o senador Romário Faria, do mesmo partido, em caminhada por São Gonçalo e Itaboraí como “destaque da Operação Lava-Jato”.

Oportunismo

Demagogia e oportunismo político não são coisas só nossas. No maior drama da Tailândia, o chefe da missão de resgate dos garotos na caverna é um ex-governador da província de Chiang Rai. Sem qualquer experiência em desastres ou afins.

Ponto Final

Quem disse que não tem Mundial no domingo? Que jogo! Teve juiz, cartão vermelho (para Lula), regras questionadas, rasteira, brigas de “torcidas” e transmissão ao vivo.

Deixe seu comentário: