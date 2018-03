No sábado (10), ocorreu o lançamento da pré-candidatura do deputado federal progressista Luis Carlos Heinze ao governo do Rio Grande do Sul. Mais de 2 mil pessoas compareceram ao evento, que foi realizado no Centro Nativista Boitatá, em São Borja.

O ex-governador de Santa Catarina Espiridião Amin marcou presença. O objetivo do encontro foi reunir e mobilizar os apoiadores da pré-candidatura para a vitória na pré-convenção dos progressistas, que será realizada em 24 de março, em Porto Alegre.

