Lançado hotsite do 2o Campeonato de Bocha na Areia

A Rede Pampa, através do jornal O Sul, promove pelo segundo ano consecutivo na orla gaúcha o 2º Torneio de Bocha na Areia. Serão 4 eliminatórias, sendo duas em Janeiro, dias 21, em Torres, e dia 28 em Capão da Canoa. Na sequência, em fevereiro, as disputas acontecem dia 04, em Tramandaí, e dia 18, em Xangri-lá, na sede campestre da SABA. A final acontece no dia seguinte, dia 19, também na SABA.

Para informar tudo sobre o evento, que leva o patrocínio da Farmácias Mais Econômica, com apoio da Fecomércio-RS/ Sesc e SABA, foi lançado hoje um hotsite que pode ser acessado pelo endereço www.pampa.com.br/bocha

Comentários