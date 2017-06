Lançado o Hub da Saúde, um dos maiores empreendimentos privados do RS

Foi apresentado ao mercado hoje ao meio-dia um dos maiores empreendimentos privados do RS, o Hub da Saúde, uma parceria entre a Melnick Even, o Grupo Zaffari, o Hospital Moinhos de Vento e a Prefeitura de Porto Alegre. Em um terreno de mais 14 mil metros quadrados, será construído um importante complexo multiuso que terá um Bourbon Shopping, com 12 mil metros quadrados de ABL, contando com um supermercado – residencial e comercial – da Melnick Even, com VGV de 105 milhões de reais, e uma unidade do Hospital Moinhos de Vento para diagnóstico e atendimento de baixa e média complexidade. A torre comercial terá andares adaptados ao uso médico, obedecendo as normas RDC 50, da ANVISA.

Leandro Melnick, presidente da Melnick Even, abriu o evento, abordando sua localização estratégica, na Av. Aparício Borges, 165, Teresópolis. “A pretensão é de que se torne um eixo de serviços, em numa área ainda não abastecida, que atenda à comunidade com um tipo de serviço ainda não prestado”.

O Lindek, como é denominado o complexo, será composto por torres com 314 unidades. A torre comercial terá infra-estrutura independente, composta por 140 unidades de lofts e apartamentos de um dormitório. A torre comercial terá 168 salas comerciais e consultórios e seis unidades clínicas com um total de 1.772 metros quadrados.

Participaram também do lançamento o diretor do Grupo Zaffari, Cláudio Zaffari, o superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini e o prefeito da Capital, Nelson Marchezan Jr., ao lado de convidados, lideranças empresariais, autoridades e imprensa. Segundo Marchezan, é importante a participação da sociedade e da iniciativa privada no processo de desenvolvimento do Estado e esta iniciativa traduz isto.

