O Grupo de Pesquisa em Radiação Solar e Ciências Atmosféricas da Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) lançou o primeiro Atlas Solar gaúcho. Desenvolvida em parceria com a Fapergs e do CNPq, a publicação é uma fonte de pesquisa sobre o potencial de uso e investimento nesse tipo de energia no Estado. O download pode ser feito no site www.atlassolarrs.com.

