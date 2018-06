Lançado projeto para reduzir filas por especialidades médicas

A prefeitura de Porto Alegre, o Hospital Sírio Libanês e o TelessaúdeRS-UFRGS anunciaram nesta quinta-feira (28) a ampliação do projeto Regula +Brasil, que vai ajudar a reduzir as filas de espera para consulta com especialista na capital gaúcha e em outras quatro capitais brasileiras. O projeto faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde.

Deixe seu comentário: