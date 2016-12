LanÃ§ado projeto que visa diminuir o nÃºmero de crianÃ§as e adolescentes com obesidade

O Centro Vitte, especializado no tratamento de pessoas com obesidade e síndrome metabólica , alia expertise teórico-prática de profissionais e diversas áreas de saúde. Porto Alegre, segundo a instituição, é a capital brasileira com maior número de jovens e adultos obesos, por isso mesmo, realizou uma iniciativa que ganha corpo nas escolas, visando orientar, informar e diminuir estes índices, pois a obesidade pode trazer problemas de hipertensão, apneia do sono, doenças cardiovasculares, acidentes cerebrais, síndrome metabólica e câncer. Trata-se do projeto Desobesa Brasil na Escola, voltado a escolas públicas, para as turmas do primeiro ao terceiro ano, com duração de três a saeis meses. O projeto está amparado nos pilares nutrição, sustentabilidade e atividade física.

No início do projeto Desobesa Brasil, na escola, é realizada aferição de peso corporal, estatura e circunferência abdominal no intuito de avaliar o estado nutricional por meio do IMC (índice de massa corporal) das 47 crianças envolvidas.

A avaliação inicial, segundo os gestores, mostrou que 38,5 % das crianças estão acima do peso sendo que 19,25 % está com risco bem elevado (obesidade). 61,5 % da amostra apresentou peso considerado normal (eutrófico).

Após a intervenção com 12 encontros semanais totalizando 3 meses em formato de gincana, o número de crianças acima do peso caiu para 33,2% sendo que 17,7% estão obesas. O número de crianças com peso normal subiu para 62,2% e 2 crianças (4,4%) apresentaram peso abaixo do normal.

Os resultados foram satisfatórios em termos de composição corporal e estado nutricional das crianças visto que foram poucos encontros num curto período de tempo.

Outro dado muito interessante divulgado pela empresa foi a diferença entre o comportamento dos dados antropométricos da turma que não participou das intervenções semanais da gincana e das turmas que participaram. As primeiras apresentaram até mais peso e aumento da circunferência abdominal em comparação às crianças participantes mostrando a relevante participação das crianças nesse projeto educacional.

