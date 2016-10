Feira Internacional de Turismo é lançada em Porto Alegre

Foi lançada na manhã desta quinta-feira (6), a 28ª edição do Festuris Gramado – Feira Internacional de Turismo, a mais efetiva feira de negócios turísticos da América Latina, e apresentação do Espaço Luxury, novidade deste ano em Gramado. Este espaço será acessado apenas por buyers (compradores) trazidos do Brasil e do exterior pela organização. Nesta edição a vinda de Hosted Buyers será focada no segmento luxo, provenientes de São Paulo, dos três Estados do Sul do Brasil, além de Peru e Colômbia. A feira de negócios turísticos ocorre de 3 a 6 de novembro, na Serra Gaúcha.

A feira ocupa 22 mil metros quadrados e está dividida em espaços como LGBT, Acessibilidade, Luxury, Entretenimento, Destinos Gastronômicos, Enoturismo, Cultural e Religioso, Tecnologia, Mice, Sustentabilidade e Turismo Verde, Salas de Capacitações (Programação de oficinas, workshops, e palestras de forma ininterrupta). Serão 2.000 marcas expostas em mais de 400 estandes para um público de mais de 14 mil profissionais vindos de todos os continentes.

A geração de negócios fomentada dentro da feira, resultou em um impacto econômico de R$ 212 milhões na última edição, segundo o Observatório de Turismo da Universidade Federal Fluminense (RJ).

A coletiva para imprensa, autoridades e executivos foi realizada no Hotel Laghetto Viverone Moinhos em Porto Alegre e contou com a presença das autoridades do setor turístico do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Gramado.

