LANÇAMENTO – Cangaceiros e gaúchos se enfrentam em “O Covil do Diabo”

Autor finalista do Prêmio Açorianos de Literatura, Júlio Ricardo da Rosa lança no dia 29 deste mês “O Covil do Diabo”, novo romance que apresenta que traz um confronto violento entre cangaceiros e gaúchos no sertão nordestino. A sessão de autógrafos será na Livraria Cultura do Bourbon Country, a partir das 19h30.

Em “O Covil do Diabo”, o autor resgata confrontos já clássicos entre cangaceiros, e adiciona um ingrediente inédito à ficção: a figura do gaúcho no sertão nordestino.

Numa trama engenhosa e com muitas vozes narradoras, o capitão Valêncio Torres – considerado o bandido mais perigoso do sertão nordestino –, mata, rouba e espalha a violência, inclusive atacando a casa do coronel Ramiro Batista, o homem que detém o prestígio e o poder na região. Para detê-lo, o coronel recruta homens tão sanguinários quanto os cangaceiros: os gaúchos. E se inicia um confronto violento e inusitado.

SERVIÇO:

O Covil do Diabo

De Júlio Ricardo da Rosa

Lançamento e sessão de autógrafos: dia 29/11, a partir das 19h30,

Onde: Livraria Cultura do Bourbon Country (Túlio de Rose, 89, Porto Alegre)

Editora Dublinense

288 páginas

Preço: R$ 39,90

Comentários