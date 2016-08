LANÇAMENTO – “Canibal Vegetariano” faz provocações com o cotidiano

Em “Canibal Vegetariano”, o escritor e ilustrador Gabriel Pardal leva para o papel as tiradas, reflexões e provocações que compartilha diariamente com os seguidores de seu perfil no Instagram e em outras redes sociais.

São frases curtas ou pequenos diálogos quase sempre desconcertantes, acompanhados de ilustrações ou grafismos despretensiosos que surpreendem o leitor a cada página, com suas doses de espanto, inadequação, humor.

“Antes só, do que solitariamente acompanhada”, afirma a pequena subversão do velho ditado acompanhada por ilustração de uma jovem bebendo uma taça de vinho. “Estrago a pessoa amada em 3 dias”, promete o anúncio que brinca com as populares simpatias para amarração amorosa.

“Canibal Vegetariano” reflete, sobretudo, um sentimento de inadequação de quem não se sente pertencido no lugar onde se encontra, mas nem por isso deixa de se arriscar pelo desconhecido. “Eu gosto de fazer o que eu não sei fazer. É o que me instiga”, explica Pardal, que não é desenhista de formação, mas descobriu imagens gráficas nos textos que escrevia.

Dialogando com temas como amor, solidão, vingança, arte, filosofia, “Canibal Vegetariano” reúne provocações bem-humoradas capazes de fisgar leitores em busca de reflexões sobre o cotidiano. Perfeitas para serem compartilhadas – na internet, na mesa de bar ou no bate-papo entre amigos.

SERVIÇO

Canibal Vegetariano

de Gabriel Pardal

Editora Fábrica231

144 páginas

Preço: R$ 26,50

