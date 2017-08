Lançamento da campanha de primavera verão da Hemb ganha exposição de fotos e várias atividades

Quem curte moda, comportamento, cultura, gastronomia, turismo e beleza não pode perder o lançamento da campanha Primavera-Verão 2018 Natureza: Hemb. O evento é no dia 2 de setembro, sábado, a partir das 8h, com uma série de atividades.

Haverá exposição de fotografias de Felipe Hemb chamada Sentido Indômito, montada pela Geunuinaobra, numa ação em parceria com a STB Trip & Travel; Feira Orgânica Mundo Verde; lançamento da linha de cosméticos Recipe for Men com serviço de barbearia da Sexton e espaço com flores de Gina Eichenberg.

Serviço:

Lançamento Primavera | Verão 2018. Natureza: Hemb

Dia 2 de setembro de 2017, sábado, a partir das 8h até às 21h

Exposição Sentido Indômito – permanece todo o mês de setembro

Feira Mundo Verde – das 8hs às 12h

Feira de Flores – das 09h30 até o final da tarde

Barbearia – das 14h às 20h

HEMB [forma e conteúdo]

Rua Anita Garibaldi, 600 / loja 103 – Porto Alegre / RS [51] 3062.3789

Estacionamento gratuito

