No dia 3, o escritor gaúcho Carlos Saldanha Legendre lançará seu 5º livro, o primeiro formado exclusivamente por sonetos. A sessão de autógrafos de “A Partilhas do Caos”, publicado pela Editora Movimento, ocorrerá no Theatro São Pedro, Espaço Foyer Nobre, a partir das 17h30min. A obra conta com 65 sonetos inspirados em grandes temas do homem e na própria vida do autor.

Deixe seu comentário: