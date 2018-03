Lançamento de pães artesanais celebra os 80 anos da Wickbold no mercado brasileiro

O ano de 2018 marca a comemoração dos 80 anos da Wickbold, empresa líder no segmento de pães especiais e saudáveis. Para celebrar a data, a marca apresenta ao mercado brasileiro o seu principal lançamento: a nova linha premium de pães de forma do tipo artesanais Do Forno.

A novidade chega ao consumidor em duas versões: a original, com o pão de forma branco tradicional, e a grãos ancestrais, pão integral em cuja formulação são combinados seis tipos de grãos milenares – quinoa vermelha, freekeh, espelta, amaranto e chia. Ambas se destacam por oferecer uma experiência de consumo diferenciada, com fatias mais grossas e casca fininha.

Os novos pães são desenvolvidos à base de massa-madre, um fermento natural que atua como agente de crescimento e sabor, realçando aromas, sabores e textura. “Os produtos Do Forno trazem todo o sabor, carinho e expertise”, disse Pedro Wickbold, gerente da marca.

“Dados mostram que o mercado brasileiro de produtos saudáveis não para de crescer. Trata-se de um produto totalmente alinhado aos pilares de posicionamento da marca, pois envolve nutrição, saúde e bem-estar. A história das sementes é muito interessante, pois culturas milenares como os maias, incas, andinas e astecas reconheceram-nas como portadoras de diversos nutrientes.”

