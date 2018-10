Lançado em setembro do ano passado, CD e livro Cantos de Leontina das Dores, de Luiz Coronel e parcerias, será interpretado na íntegra por Fafá de Belém e ainda contará com a participação especial de Renato Borghetti, dia 31 de outubro, às 20h, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. Os arranjos são de autoria de Alexandre Ostrowiski.

