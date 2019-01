Lançamento do Fórum Onne Luxo Gramado 2019

O evento que promete fazer história em Gramado, o II Fórum Sul-Americano do Negócio do Luxo – Onne Luxo Gramado 2019, será lançado oficialmente com um coquetel para a imprensa e convidados no dia 31 de janeiro, a partir das 18h30min, no salão de eventos do Saint Andrews Mountain.

Juntamente na ocasião, comemorando cinco anos de publicação, a revista lifestyle Onne&Only lança sua décima edição comemorativa que traz na capa uma ilustração exclusiva do artista e designer gráfico Hans Donner. A escolha pelo Saint Andrews para um momento tão importante não foi por acaso, visto sua adequação e importante atuação neste mercado premium.

A iniciativa de trazer o Fórum Onne Luxo para Gramado partiu de uma ação conjunta com a Prefeitura e com as Secretarias de Turismo, da Cultura, de Indústria e Comércio e a GramadoTur, com o objetivo de trazer conhecimento nacional e internacional dos setores de criação, produção e marketing do luxo, gerando uma nova cultura para os serviços, a indústria e o comércio da região, valorizando Gramado como um dos principais destinos turísticos do País, aprimorando a gestão do turismo de alto padrão, lazer e negócios com a entrada em um dos segmentos mais lucrativos da atualidade.

Além disto, a proposta é desmistificar o conceito do Novo Luxo, promovendo debates sobre temas da área, entendendo o luxo como uma atividade de negócio e como diferencial competitivo nas práticas de ferramentas de gestão que podem ser implementadas tanto para o grande investidor como para o pequeno empreendedor, dentro da nossa realidade.

Deixe seu comentário: