Com o intuito de incentivar a leitura e o exercício da produção textual dos estudantes, a Secretaria da Educação do RS está lançando, nesta sexta-feira (9), a 26ª edição do livro Crianças e Jovens do Rio Grande Escrevendo Histórias. Às 14h, ocorre a sessão de autógrafos dos alunos na Praça Principal da Feira do Livro de Porto Alegre.

