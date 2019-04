Lançamento do Livro Gramado – Edição Especial acontece nesta sexta-feira (05/04)

O jornalista, fotógrafo e editor de livros de arte Leonid Streliaev lança no dia 5 de abril a publicação, que considera sua obra prima em termos de fotografia, edição e conteúdo. Gramado – Edição Especial é o 19º livro de Leonid e completa a trilogia comemorativa aos seus 50 anos de fotografia: Porto Alegre – Edição Especial (2014) e Rio Grande do Sul – Edição Especial (2016). São publicações de execução primorosa e com altas tiragens.

Gramado é o 3º pólo turístico brasileiro e recebe, diariamente, cerca de 9 mil pessoas de várias partes do Brasil e países vizinhos. Com centenas de fotos e textos de personalidades empresariais, representantes de entidades e formadores de opinião, a obra é, segundo o autor, “a maior e mais completa peça de promoção e divulgação da cidade”. Leonid percorreu exaustivamente as colônias, eventos, festas, locais gastronômicos e, também, descobriu segredos durante 1 ano.

A explosão de cores do outono foi retratada com a maestria que o consagrou como um reconhecido fotógrafo do Rio Grande do Sul – o autor já foi eleito o Fotógrafo Brasileiro do Ano pela APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte). Leonid, que vive em Gramado, identificou os melhores momentos para executar as imagens, aliando qualidade técnica e artística com os brilhos do lugar, retratando cenários, terra e gente, visões de uma ótica peculiar.

Gramado – Edição Especial tem capa dura e 192 páginas. Trata-se de um coffee table book – livros de arte que as pessoas guardam – e estará disponível para venda em diversas livrarias do País e, também, em www.leonid.com.br O lançamento do livro acontece às 19h do dia 5 de abril (sexta-feira), em evento voltado a convidados, na Gram Fiestas Eventos Especiais (Rua Prefeito Waldemar Frederico Weber, 1815), em Gramado.

