Gramado sob os olhos de Leonid Streliaev: livro será lançado sexta

Por Gabriella Rocha

Na próxima sexta-feira (5), acontece o lançamento do Livro Gramado – Edição Especial, que reúne fotos e textos que retratam a experiência de uma visita à cidade, famosa pelas atrações natalinas e pascoais. O material foi produzido pelo jornalista, fotógrafo e editor de livros de arte Leonid Streliaev, e faz parte do projeto que comemora os 50 anos dele na profissão.

Esta é a 19ª edição da trilogia de livros produzidos pelo autor, que também publicou “Porto Alegre – Edição Especial”, em 2014, e Rio Grande do Sul – Edição Especial, em 2016. Leonid, que já foi eleito o Fotógrafo Brasileiro do Ano pela APCA, considera essa uma “obra prima em termos de fotografia, edição e conteúdo”, o que a torna a “maior e mais completa peça de promoção e divulgação de Gramado”.

Para dar essa grandiosidade ao exemplar, ele passou um ano frequentando eventos, festas, colônias, locais gastronômicos e “descobrindo segredos”. Atualmente, ele reside na cidade, considerada o 3º maior polo turístico do Brasil. Gramado recebe, diariamente, cerca de 9 mil pessoas, entre estas, brasileiros de todo o país e também estrangeiros. Ao todo, 192 páginas compõe o coffee table book, que estará disponível para vendas em livrarias de todo país e no portal pessoal do autor.

O lançamento do livro começa às 19h do dia 5 de abril, na Gram Fiestas Eventos Especiais, em Gramado, apenas para convidados.

