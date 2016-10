LANÇAMENTO – Irmãs escritoras autografam livro de crônicas em Porto Alegre

As escritoras Anna Zoé da Silveira Cavalheiro e Maria Augusta Silveira Alves lançam neste sábado (29) o livro “Um Olhar para a Vida”, em Porto Alegre. A obra reúne crônicas que tratam de vivências, observações do cotidiano e também resgata um pouco da história da cidade de Caçapava do Sul. A sessão de autógrafos será no Café Dom Caffelone (Avenida Palmeira, 55, no bairro Petrópolis), das 17h às 19h30min.

A obra reúne textos publicados e inéditos em 104 páginas que tratam das vivências e observações do cotidiano das duas irmãs. O livro foi produzido pela Editora Essência, que tem como diretoras Liège Alves e Lissandra Gallo de Mendonça. O projeto gráfico é da também jornalista Geraldine Timm. A capa e artes sobre fotos que separam os textos foram produzidas pela jornalista e publicitária Liège.

Serviço:

O que: Lançamento do livro Um Olhar para a Vida

Quando: 29/10, das 17h às 19h30min

Onde: Café Don Caffeloni (Av. Palmeira, 55, bairro Petrópolis)

Editora: Essência

104 páginas

Preço sugerido: R$ 40

