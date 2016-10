LANÇAMENTO – João Pedro Roriz autografa seu novo livro

O escritor carioca João Pedro Roriz comemora dez anos de carreira com o lançamento do livro “O Mistério das Quatro Estações”. A obra terá duas sessões de autógrafos confirmadas no Estado. A primeira delas será na quinta-feira (13), às 10h30, em Picada Café, um dia antes da abertura da Feira do Livro no município, evento no qual o autor será o patrono.

A segunda sessão de autógrafos acontece na capital gaúcha, no dia 3 de novembro, às 10h30. O lançamento será na Casa do Pensamento, estande localizado na Feira do Livro de Porto Alegre, que acontecerá de 28 de outubro a 15 de novembro, na Praça da Alfândega – Centro Histórico.

Na ocasião, haverá palestra com o autor sobre questões colocadas no livro, seguida da sessão de autógrafos.

Este é vigésimo quarto livro do escritor, e o segundo pela Editora BesouroBox. A obra promete emocionar o público juvenil com um enredo misterioso e dramático que promove reflexões sobre comportamento e saúde dos adolescentes diante das pressões da vida moderna.

Binho relata sua adolescência nos idos de 1985, época em que perde seu melhor amigo para uma batalha para o câncer. O falecido deixa de herança uma caixa de madeira. Com ela, Binho descobrirá fatos ocultos do passado que prometem mudar sua vida e sua visão sobre o mundo.

“A obra possui fortes referências filosóficas e poéticas que permitem o leitor desfrutar de um ponto de vista privilegiado sobre a adolescência, talvez a fase da vida mais incompreendida por pais e professores”, destaca o autor.

SERVIÇO

“O Mistério das Quatro Estações”

João Pedro Roriz

Editora BesouroBox

128 páginas

Preço: R$ 34

