Lançamento mundial do Onix ocorre em Porto Alegre nesta quinta; veja as novidades do veículo

O lançamento mundial do novo Onix, da Chevrolet, ocorre na noite desta quinta-feira (12), na sede da Fiergs, em Porto Alegre. O automóvel chega ao mercado na versão LT (Hatch), com preço inicial sugerido de R$ 51.590,00, e na versão LTZ automática (Sedan), com preço inicial de R$ 61.590,00. Campeão de vendas da Chevrolet, o Onix chega maior e mais tecnológico. O carro conta, dentre as principais especificações, com seis airbags, Wi-Fi, controle eletrônico de estabilidade e motor turbo.

Com a renovação, o automóvel conta com a conectividade 4 da Chevrolet. O sinal de Wi-Fi nesta versão se torna até 12 vezes mais estável, e a conexão à internet de alta velocidade permite que o usuário atualize sistemas do veículo à distância. Além disso, o novo aplicativo myChevrolet permite ao motorista consultar informações do computador de bordo e iniciar a climatização do carro ainda antes de entrar nele.

Deixe seu comentário: