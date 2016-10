LANÇAMENTO – Nova Zelândia é tema de livro de Ivan Carneiro Gomes

O autor gaúcho Ivan Carneiro Gomes autografa nesta terça-feira (4), na Livraria Saraiva do Iguatemi, o livro “Nova Zelândia, Prazer em Conhecer”. O lançamento será às 19h30.

Com base em observações de viagem e pesquisa de campo, Ivan Carneiro Gomes mostra os diferentes aspectos da experiência neozelandesa até tornar-se um país de primeiro mundo.

Através de tópicos curtos, o autor registra como uma ex-colônia britânica isolada do mundo na Oceania desenvolveu uma relação inclusiva com os nativos Maoris e aprendeu a promover um desenvolvimento sustentável com respeito à Natureza. A excelente infraestrutura, segurança pública e oferta de um turismo rico em atrativos só vieram após décadas de trabalho. O país zela pela boa gestão dos recursos públicos, oferece educação de qualidade em intercâmbios e está aberto ao empreendedorismo. Na atualidade, a Nova Zelândia tornou-se referência para países que precisam equilibrar desenvolvimento econômico com justiça social.

SERVIÇO

“Nova Zelândia, Prazer em Conhecer”

Ivan Carneiro Gomes

Editora Artes e Ofícios

160 páginas

Preço: R$ 47

Comentários