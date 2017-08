Lançamentos tecnológicos marcam a presença da Massey Ferguson na 40ª Expointer

Conectada às tendências e às necessidades do campo, a Massey Ferguson traz para a 40ª Expointer novidades tecnológicas para o setor de máquinas agrícolas. No estande, visitantes e clientes podem conhecer todos os lançamentos da marca, que firma mais um ano seu portfólio completo para o empreendedor que procura produtos para biomassa e fenação e implementos, como plantadoras e semeadoras.

A colheitadeira híbrida MF 4690 (a única do MDA – Programa Mais Alimentos – com sistema híbrido e de duplo rotor), os tratores MF 7700 Dyna-6, MF 7200 e MF 6700 Cabinado, MF 6700 Dyna-4 e o pulverizador MF 9130 Plus são os principais lançamentos em vitrine no estande da Massey Ferguson no Parque Assis Brasil, em Esteio.

Com um cenário positivo para o mercado de máquinas agrícolas, somando características de taxas de juro reduzidas e a expectativa para mais uma safra recorde de grãos e exportação, o diretor de vendas da Massey Ferguson, Rodrigo Junqueira destaca a importância da Expointer para as novidades trazidas pela marca.

“Por recebermos agricultores do País inteiro na feira, é significativo oferecer estratégias de modernidade e pioneirismo, acompanhando o mercado e os desafios do campo”, afirma Junqueira. Este será o ano com mais lançamentos na história a marca na feira.

A renovação está presente nos maquinários que ficarão em exposição no estande da Massey Ferguson e isso pode interferir de certa forma no crescimento das vendas, mas de acordo com Junqueira, a troca valerá à pena “porque a eficiência só aumenta”. Segundo o diretor de vendas, a marca deve alcançar um aumento de 15% de negócios nesta edição.

