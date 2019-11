Lance de Craque 2019: Embaixador D’Alessandro apresenta a sexta edição do projeto beneficente

A solidariedade entra em campo mais uma vez no Estádio Beira-Rio. No próximo dia 21 de dezembro, a partir das 18h, D’Alessandro recebe seus convidados e o público gaúcho para a sexta edição do Lance de Craque, projeto beneficente que já arrecadou mais de R$ 2,6 milhões.

Na última segunda-feira (11), D’Ale apresentou oficialmente a versão 2019 do evento, em cerimônia no Hotel Laghetto Higienópolis em Porto Alegre. O embaixador anunciou os atletas já confirmados e revelou as instituições que serão contempladas com a renda da partida.

“Não imaginávamos chegar até aqui, mas saber que essa ação ajuda muita gente nos deixa muito orgulhosos de termos feito tudo o que fizemos até agora”, disse o craque argentino.

Ao relembrar o tempo em que está em Porto Alegre, o ídolo colorado não conteve a emoção: “Há 12 anos tenho mostrado meu profissionalismo, meu trabalho e meu amor pela camisa do Inter. Em algum momento minha carreira vai se encerrar, mas tenho muito o que fazer ainda em Porto Alegre”. O Lance de Craque 2019 reunirá os Amigos de D’Ale x Amigos de Guerrero, atacante peruano convidado especialmente para ser embaixador neste ano.

Lance de Craque

Em cinco anos, 102.914 pessoas foram ao Estádio Beira-Rio assistir ao evento, o que gerou um valor líquido de R$ 1.631.316,07. Somados os aportes realizados através do Funcriança, a quantia doada chega a R$ 2.635.441,47. A receita total, rigorosamente auditada pela Fundação La Salle, teve como destino 27 instituições, impactando diretamente as vidas de diversas famílias.

Instituições beneficiadas em 2019

O Lance de Craque escolheu quatro instituições que receberão os recursos neste ano: ACM (Associação Cristã de Moços), Centro de Educação Profissional Calábria, Associação Beneficente Santa Zita de Lucca e Associação Sol Maior.

Atletas confirmados:

GOLEIROS

Danrlei

Taffarel

LATERAIS-DIREITOS

Alessandro

Bruno Silva

Heitor

LATERAL-ESQUERDO

Sorín

ZAGUEIROS

Juan

Fabiano Eller

Anderson Polga

Bruno Fuchs

VOLANTES

Erviti

Guiñazú

Edenílson

Ponzio

Magrão

Guillermo Pereyra

Bruno Guimarães

MEIA

D’Alessandro

Ruben Paz

Recoba

Tony Pacheco

Carlos Alberto

ATACANTE

Guerrero

Emerson Sheik

Taison

Ewerthon

Luiz Adriano

Forlán

Rafael Sobis

Alecsandro

TREINADORES

Tiago Nunes

Eduardo Coudet

Paulo Cesar Carpegiani

Hugo de León