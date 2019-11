Futebol Lance de Craque: ingressos começam a ser vendidos nesta segunda-feira

Por Redação O Sul * | 25 de novembro de 2019

O evento beneficente promovido pelo meia D'Alessandro ocorre no dia 21 de dezembro, no estádio Beira-Rio Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

As vendas de ingressos para a sexta edição do Lance de Craque se incia nesta segunda-feira (25). O evento beneficente promovido pelo meia D’Alessandro ocorre no dia 21 de dezembro, às 18h, no estádio Beira-Rio. A compra do ingresso pode ser feita no site do evento, a partir das 15h. A comercialização presencial, na Bilheteria do Gigantinho e Central de Atendimento ao Sócio (CAS), ocorre a partir de quarta-feira (27/11).

Neste ano, as cadeiras localizadas no nível inferior custam, no primeiro lote, R$ 20, enquanto o Coração do Gigante sai pelo valor de R$ 40. Serão comercializados no máximo quatro ingressos por CPF. Os interessados em adquirir camarotes devem entrar em contato pelo email: contato@lancedecraque.com.

Os ingressos terão desconto de 50% para Estudantes, Idosos e Cadeirantes, mediante apresentação da documentação. Além disso, menores até 4 anos são isentos. De 5 a 11 anos, pagam com 50% mediante apresentação de documento, e de 12 a 15 somente mediante apresentação do RG.

A partida beneficente deste ano será disputada entre os Amigos de D’Alessandro e Amigos de Guerrero, e terá sua renda revertida para quatro instituições de caridade. O destaque do evento também vai pela presença de Eduardo Coudet, que deve ser confirmado como técnico do Inter em 2020.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

