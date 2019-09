Lanchonete temática Mundo Animal inaugura em Alvorada

A lanchonete temática Mundo Animal abriu as portas de sua 23ª unidade na última quinta-feira (05), em Alvorada. Os sócios Adilson Rodrigues Vieira, Rudimar Antônio Ferrari e Jair Luiz Kievel receberam os clientes e comemoraram a inauguração com a casa lotada. Mesmo antes da abertura os clientes já faziam fila para a noite de estreia da lanchonete temática na cidade.

O local funciona diariamente, das 18h30min à meia noite, na Avenida Elpídio Correa da Silveira, nº 54, com fácil acesso tanto para quem mora em Alvorada, quanto para quem mora na Zona Norte de Porto Alegre e se desloca da Avenida Baltazar de Oliveira Garcia.

A Mundo Animal conta com estacionamento gratuito para até 100 carros, show temático com o mascote Leonel e área kids de 40 m² com brinquedão e recreacionista fixa. Entre as próximas cidades que deverão receber a franquia estão: Uruguaiana, Curitiba, Maringá, e Gravataí.

