Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

“Leonel” é o mascote da marca e faz seu show de entretenimento todas as noites na casa Foto: José Somensi/Divulgação Foto: José Somensi/Divulgação

A rede de lanchonetes temáticas Mundo Animal segue sua expansão pelo país e anuncia nova franquia a inaugurar em solo gaúcho. Nesta quinta-feira )(19) o Leonel (o carismático leão que virou identidade da marca) desembarca em Gravataí. Com 450 lugares, o novo empreendimento abre as portas na Rua Adolfo Inácio de Barcelos, 1369.

Os empresários Marcelo Farias dos Santos e Milton Nunes de Oliveira – que também estão à frente da unidade de Canoas – investiram cerca de R$ 750 mil na loja de 730m², que inclui área para crianças de 60m², com brinquedão e recreacionista sem custo. Também foram contratados 35 funcionários.

A casa funciona diariamente, das 18h30min à meia noite e, como de praxe, no dia da inauguração os primeiros 200 clientes ganharão um cartão VIP da casa, com direito a seis cortesias que poderão ser usadas em um prazo de 3 meses. A cada visita ao local, o cliente poderá usar uma cortesia. (O cartão é pessoal e intransferível e será entregue apenas a maiores de 18 anos.)

Entretenimento para a família

Além do ótimo custo benefício, seu conceito temático e o ambiente familiar fazem da Mundo Animal o espaço ideal para receber pais e filhos. As crianças contam com espaço kids, com recreacionista fixa todas as noites para entreter os pequenos.

Para completar, o mascote Leonel (um animador vestido de Leão), entra uma ou mais vezes na casa para seu pocket show, ponto alto da noite! As apresentações envolvem crianças e adultos numa história lúdica e interativa, com música e show de luzes.

Leonel e sua turma também estampam diversos produtos disponíveis para serem adquiridos na lanchonete. É uma forma de levar pra casa uma recordação da experiência Mundo Animal.

Ambiente amplo e temático

A inspiração para a decoração da casa vem da selva, sua fauna e flora. No mobiliário, muita madeira, plantas e esculturas de animais. As mesas são espaçosas e podem acomodar confortavelmente famílias e grupos de amigos, com divisórias mais altas para proporcionar certa privacidade. Algumas mesas maiores podem receber até 15 pessoas para festas de aniversários ou outras confraternizações.

Cardápio

No cardápio, cada prato leva o nome de um animal diferente, seja leão, girafa, crocodilo, etc. As porções são generosas e podem ser compartilhadas por até 5 pessoas. Entre as opções de lanches, estão o tradicional xis burguer, as tábuas quentes servidas em rechaud de ferro fundido.

O carro-chefe da casa é a famosa “torre de batatas” – batatas fritas crocantes, que podem ser acompanhadas por filé, picanha, calabresa, coração e frango e por molhos. É servida em uma torre de alumínio apoiado em uma pedra quente. Após a retirada da torre, o contato entre batata, molho e carne deixa um prato suculento e delicioso.

História e expansão da rede

A primeira lanchonete da rede surgiu em 2011 em Capão da Canoa/RS, criada pelo empresário Ari Andrade da Silva (atual Sócio Diretor da franqueadora). Observando a satisfação dos licenciados e tendo feito a validação do negócio, a empresa se tornou franqueadora em outubro de 2018 passando a se chamar M&A Franchising, quando também mudou seu quadro societário.

Entraram na sociedade Marcos Daniel Gundel Silva, atual sócio administrador da M&A Franchising; e Jian Lorenzetti, Sócio e Diretor de Implantação. Os três sócios, junto da Diretora de Marketing Gisele Vam Beck, desde então vêm desenhando o modelo de negócio para tornar a Mundo Animal uma rede de franquias com o mesmo padrão de qualidade oferecido tanto aos clientes consumidores como seus investidores.

O objetivo é se tornar a maior rede no segmento de lanchonete temática do Brasil até final de 2021. Na mira das próximas inaugurações da marca estão as cidades de Toledo e Curitiba (PR).

SERVIÇO

Mundo Animal Lanchonetes Temáticas

Endereço: Gravataí – RS

Horário de funcionamento: diariamente das 18h30min à meia noite.

