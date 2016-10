Land Rover sairá em viagem da cidade gaúcha de Feliz até o Extremo Sul do País com o primeiro Discovery Sport brasileiro

A fotógrafa Luciana Whitaker, que deixou as suas atividades no jornalismo do Rio de Janeiro para desbravar o Alasca, será a protagonista da expedição que irá até o Chuí para compartilhar paisagens, personagens e histórias.

Realizada a bordo de um dos primeiros exemplares do Discovery Sport fabricado no Brasil, esta será a quarta e última viagem do projeto Filhos Deste Solo, uma homenagem da montadora britânica Land Rover à garra, determinação e confiança dos brasileiros e uma forma de celebrar a primeira fábrica da Jaguar Land Rover no País, inaugurada em Itatiaia (RJ) em junho.

A aventura, que poderá ser acompanhada em tempo real pelas redes sociais da Land Rover, também resultará em um programa homônimo, que irá ao ar no mês que vem pelo Canal Off da rede GloboSat, com criação e produção da Bossa Nova Films e direção de Georgia Guerra-Peixe e Fábio Meirelles.

Com Luciana ao volante, a viagem começará pela cidade de Feliz (RS), com uma visita a Ismael Biegelmeier, um dos maiores artesãos de facas do Brasil.

